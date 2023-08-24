Станом на 16:12 за Києвом нафта марки Brent коштувала $82,40 за барель, а нафта марки WTI - $78,02 за барель.

Ціни на нафту у четвер, 24 серпня, стабілізувалися після попереднього зниження, викликаного невтішними економічними даними з ключових економік.

Як повідомляє Reuters нафта Brent піднялася в ціні на 6 центів, або 0,1%, до 83,27 долара за барель до 08:55 GM. Американська нафта West Texas Intermediate виросла на 4 центи, або 0,1%, до 78,93 долара за барель.

Згідно з даними Investing, станом на 16:12 за Києвом нафта марки Brent коштувала $82,40 за барель, а нафта марки WTI - $78,02 за барель.

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Що відбувається з цінами на нафту

9 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що вперше за два роки Пекін почав втрачати інтерес до російського імпорту.

Станом на 9 серпня 2023 року американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 21 цент, або 0,2%, до 82,71 долара.

Ціни на нафту почали різко знижуватися на побоюваннях з приводу повільного зростання економіки Китаю, найбільшого імпортера палива в світі.

23 серпня 2023 року жовтневі ціни на нафту марки Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 14:33 за Києвом подешевшали на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за барель. Котирування ф'ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за барель.

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