Підтримало зростання цін на "чорне золото" скорочення запасів нафти у США.

Ціни на нафту в четвер, 24 липня, зросли на тлі прогресу США у перемовинах з ключовими торговельними партнерами та суттєвого скорочення американських запасів нафти, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 67 центів, до 69,18 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 74 центи, до майже 66 доларів за барель.

"Купівля (нафтових ф’ючерсів, - УНІАН) викликана оптимізмом, що прогрес у переговорах щодо мит зі США допоможе уникнути найгіршого сценарію", - сказав головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава.

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Водночас він зазначив, що "невизначеність щодо торговельних переговорів між США та Китаєм і мирних переговорів між Україною та Росією обмежує подальше зростання".

Експерт прогнозує, що ціна на нафту WTI, ймовірно, залишиться в діапазоні між 60 та 70 доларами.

Видання нагадує, що США вдалося домовитися про торговельну угоду з Японією. Крім цього, за даними журналістів, проєктом торговельної угоди між США та ЄС запропоновано базове мито на товари з Євросоюз у 15% за окремими винятками.

Додатково підтримало зростання цін на "чорне золото" скорочення запасів нафти у США. За даними Управління енергетичної інформації США, запаси нафти минулого тижня скоротилися на 3,2 млн барелів до 419 млн барелів.

"Запаси бензину також впали на 1,7 млн барелів до 231,1 млн барелів, що майже вдвічі перевищило очікування", - додають журналісти.

До того ж, за даними видання, іноземним нафтовим танкерам тимчасово заборонили завантажуватися в головних чорноморських портах Росії.

"Це рішення фактично зупинило експорт з Казахстану через консорціум, який частково належить найбільшим американським енергетичним компаніям", - констатують журналісти.

Ціни на нафту та торговельні перемовини США

Ціни на нафту 23 липня зростали через заяву міністра енергетики США Кріса Райта щодо можливості запровадження санкцій проти російської нафти.

Водночас, перемовини США з ключовими торговельними партнерами стосовно мит здатні як розвернути ціни донизу (як це вже було, зокрема, 22 липня), так і підштовхнути вгору. Підписання угоди дає імпульс зростанню ціна на "чорне золото", а відсутність домовленостей чи ризик торговельної війни призводить до їхнього падіння.

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