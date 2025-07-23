Очільник Міненерго США вважає санкції проти російської нафти найбільшим тиском.

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає цілком реальним запровадження санкцій проти російської нафти для припинення російсько-української війни, повідомляє Reuters.

В інтерв’ю на телеканалі Foxnews він зазначив, що запровадження обмежень щодо російського "чорного золота" є "дуже реальною можливістю".

"Це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який ви можете на них чинити", - зазначив він.

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Міністр нагадав, що США є найбільшим у світі виробником нафти і газу:

Ми можемо робити те, що раніше не могли.

Разом з тим, журналісти нагадують, що адміністрація Трампа досі не запровадила серйозних нафтових санкцій проти Росії, вважаючи за краще накласти їх на Іран.

На тлі заяв американського міністра щодо потенційних американських санкцій, ціни на нафту зросли на початку торгової сесії 23 липня. Після нетривалого зростання ф'ючерси певний час торгувалися майже на рівні попереднього дня, після чого знову повернулися до зростання. Вартість ф’ючерсу на нафту марки WTI зросла на 16 центрів, до 65,47 доларів за барель. Північноморський нафтовий еталон Brent здорожчав на 18 центрів, до 68,77 доларів за барель.

Погрози Трампа на адресу Росії - головні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні санкції стосовно РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про мирне врегулювання російсько-української війни.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, в разі відмови виконувати умови Трампа, на РФ чекає підвишення мит. Країни, які купуватимуть в Росії нафту, так само потраплятимуть під санкційні обмеження.

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