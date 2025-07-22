Ослаблення долара дещо стримало падіння цін на "чорне золото".

Ціни на нафту сьогодні, 22 липня, знизилися на тлі побоювань, що потенційна торговельна війна між США та Європейським Союзом стримуватиме попит на паливо, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 52 центи, до 68,69 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate здешевшала на 51 цент, до 66,69 долара за барель. Котирування Brent та WTI дешевшали і в попередній день.

"Занепокоєння щодо пропозиції значною мірою зменшилося завдяки збільшенню видобутку великими виробниками, а також після припинення вогню 24 червня, яке поклало край конфлікту між Ізраїлем та Іраном", - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

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Вона додала, що інвестори все більше занепокоєні впливом на світову економіку змін у торговельній політиці США.

"Ринки стежать за останніми митними загрозами між провідними економіками і заявами Трампа про можливі заходи з 1 серпня (президент США Дональд Трамп заявив про введення 30% мит на товари з ЄС з 1 серпня, в разі провалу торговельних перемовин. Блок готує заходи у відповідь, в разі ухвалення відповідного рішення, - УНІАН)", - наголосила експерт.

Ослаблення долара дещо стримало падіння цін на "чорне золото".

Ціни на нафту та торговельна війна США-ЄС

Ціни на нафту розпочали торгову сесію 18 липня зростанням через атаку безпілотників на нафтові родовища на півночі Іраку та сезонне збільшення попиту на сировину. Додатково підтримали зростання котирувань запровадження ЄС нових санкцій проти Росії.

Разом з тим, загострення торговельних суперечностей між США та ЄС може розвернути котирування "чорного золота" донизу. Президент США Дональд Трамп 30% оголосив про введення 30% мит на товари з Євросоюзу з 1 серпня, якщо сторони не зможуть домовитися.

В Брюселі працюють над заходами у відповідь, оскільки шанси на досягнення домовленостей з США до 1 серпня зменшуються.

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