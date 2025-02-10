Раніше США пообіцяли запровадити високі мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю.

Ціни на нафту зросли в понеділок, 10 лютого, оскільки ринок дещо стурбований заявою нового президента США щодо імпорту сталі та алюмінію. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 54 центи, або 0,7%, до 75,20 доларів за барель. У той же час, американська нафта (WTI) West Texas Intermediate продемонструвала зростання на 50 центів, або 0,7%, до 71,50 доларів за барель.

Як повідомлялось, сьогодні, 10 лютого, влада США оголосить про запровадження 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію. На думку фахівців, це може призвести до уповільнення глобального економічного зростання та зниження попиту на енергоносії.

Відео дня

Втім, фахівці схиляють до того, що різкого зростання цін на нафту чекати не слід, адже ринок вже звик до різких заяв Трампа.

"Можливо, інвестори починають розуміти, що реагувати негативно на кожну таку новину не є найкращою стратегією", – вважає аналітик IG Тоні Сайкамор.

Торгівельна війна Трампа - останні новини

Раніше Трамп заявив, що запровадить високі мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю. Пізніше він вирішив відтермінувати рішення щодо Канади та Мексики. У свою чергу, ці країни пообіцяли направити більше сил на захист кордонів.

Щодо ситуації з Китаєм, то Сі Цзіньпін обрав "обережну" стратегію та не вдається до рішучої відповіді американському президенту. Експерти пояснюють це тим, що повномасштабна тарифна війна не в інтересах Пекіна.

Вас також можуть зацікавити новини: