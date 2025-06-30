Очікується, що країни ОПЕК+ збільшать видобуток у серпні ще на 411 000 барелів на добу.

Ціни на нафту впали в понеділок, 30 червня. "Чорне золото" пішло донизу через ослаблення геополітичних ризиків на Близькому Сході та перспектив чергового підвищення видобутку ОПЕК+ у серпні.

Агентство Reuters пише, що ф'ючерси на нафту Brent впали на 13 центів, або на 0,19%, до 67,64 долара за барель за контрактом на серпень. Більш активний вересневий контракт коштував 66,62 долара, знизившись на 18 центів.

Американська нафта West Texas Intermediate впала на 32 центи, або на 0,49%, до 65,2 долара за барель.

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Минулого тижня обидва бенчмарки продемонстрували найбільше тижневе падіння з березня 2023 року, але червень вони мають намір завершити з другим поспіль місячним зростанням більш ніж на 5%.

Дванадцятиденна війна, що почалася 13 червня з нанесення Ізраїлем ударів по ядерних об'єктах Ірану, підштовхнула ціни на нафту Brent, які піднялися вище за 80 доларів за барель після бомбардування США ядерних об'єктів Ірану, а потім впали до 67 доларів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Аналітик IG з ринків Тоні Сікамор зазначив, що ринок позбувся більшої частини премії за геополітичний ризик, закладеної в ціну після ірано-ізраїльського перемир'я.

Чотири делегати від ОПЕК+, до якої входять союзники Організації країн-експортерів нафти, заявили, що група має намір збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у серпні, після аналогічного збільшення видобутку в травні, червні та липні. Однак побоювання з приводу уповільнення зростання попиту на нафту, особливо з боку Китаю, найімовірніше, збережеться.

Старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що невизначеність щодо глобального зростання продовжує стримувати ціни.

Ціни на нафту - останні новини

ОПЕК+ ухвалив рішення про збільшення обсягу видобутку нафти в липні на 411 тисяч барелів на добу. Аналітики Goldman Sachs очікували що в серпні Організація знову збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу, що може призвести до зниження вартості "чорного золота".

При цьому ціни на нафту після завершення ірано-ізраїльської війни знизилися більш ніж на 10 доларів за барель, але відновили зростання через початок автомобільного сезону в США.

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