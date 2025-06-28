Члени картелю сподіваються, що світу потрібно більше нафти.

ОПЕК+ може у серпні оголосити про чергове збільшення видобутку нафти на 411 тис. барелів, на добу на тлі очікування збільшення попиту на "чорне золото", повідомили Reuters чотири делегати від групи, які попросили про анонімність.

Джерела видання, зазначають, що група може обговорити збільшення видобутку нафти більш ніж на 411 тис. барелів на добу, хоча не зрозуміло, чи всі її члени підтримують такий крок.

Одним з факторів, що ускладнює переговори, є можливість збільшення поставок нафти з Ірану після завершення ірансько-ізраїльської війни. Президент США Дональд Трамп заявив, що США не відмовилися від максимального тиску на Іран, але просигналізував про можливе послаблення обмежень, щоб допомогти країні відновитися. До того ж ціни на нафту після зростання до п’ятимісячного максимуму у 81 долар за барель, після атаки США на Іран, 27 червня впали нижче 68 доларів за барель.

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Аналітики Energy Aspects і Хеліма Крофт з RBC Capital Markets очікують, що в серпні видобуток членами картелю зросте на 411 000 барелів на добу.

"Ми вважаємо, що група, швидше за все, все ж таки продовжить прискорене згортання квот на видобуток нафти", - сказав Річард Бронз, керівник відділу геополітики Energy Aspects. До того ж ОПЕК+, за словами російського диктатора Володимира Путіна, прогнозує збільшення попиту на нафту.

ОПЕК + до якої входять Саудівська Аравія, Росія, Кувейт, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Оман і Алжир планує обговорити нове збільшення видобутку нафти на зустрічі 6 липня.

В разі ухвалення рішення, видобуток нафти країнами-членами картелю зросте у 2025 році на 1,78 млн барелів на добу, що становить 1,5% світового попиту на "чорне золото". Видання зазначає, що група ще не збільшила видобуток на узгоджені обсяги, оскільки деякі члени компенсують попереднє перевиробництво, а іншим потрібно більше часу, щоб відновити видобуток.

ОПЕК+ видобуває близько половини нафти у світі.

Ціни на нафту

Як повідомляв УНІАН, ОПЕК + ухвалив рішення про збільшення обсягу видобутку нафти у липні на 411 тис. барелів на добу. Аналітики Goldman Sachs очікують, що в серпні ОПЕК+ збільшить видобуток на 410 000 барелів на добу, що потенційно може призвести до зниження вартості "чорного золота".

Ціни на нафту, після завершення ірансько-ізраїльської війни знизилися більше ніж на 10 доларів за барель, однак відновили зростання через початок автомобільного сезону у США.

Зростання вартості нафти збільшило цінники і на АЗС в Україні.

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