Рішення про скорочення видобутку було здебільшого символічним і мало обмежений вплив на фактичну пропозицію нафти на ринку.

Ціни на нафту знизилися у вівторок, 6 вересня, попри домовленість країн ОПЕК+ про скорочення видобутку на 100 тисяч барелів на день у жовтні.

Ф'ючерси на нафту Brent впали на 81 цент (-0,9%), до 94,93 долара за барель станом на 03:54 за Грінвічем, пише Reuters.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися до 88,57 долара за барель і були на 1,70 долара вище (+2,0%), ніж у п'ятницю.

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Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ вирішила скасувати збільшення видобутку на 100 тисяч барелів на добу у вересні після того, як найбільший виробник нафти Саудівська Аравія та інші члени висловили стурбованість падінням цін із червня, попри обмежену пропозицію.

Аналітики, які не очікували угоди навіть після того, як Саудівська Аравія заявила, що хоче підтримати ціни, зазначили, що рішення про скорочення видобутку було здебільшого символічним і мало обмежений вплив на фактичну пропозицію нафти на ринку, враховуючи, що країни ОПЕК+ видобували менше цільового рівня.

"Хоча в заголовку йдеться про скорочення на 100 тисяч барелів на день, насправді фактичне скорочення буде набагато меншим... Більшість виробників нафти не змогли досягти своїх цілей і видобувають значно менше, ніж вони повинні бути", - сказав Уоррен Паттерсон, керівник товарної стратегії в ING.

Водночас, аналітик з енергетики Janus Henderson Investors Ноа Барретт назвав цей крок важливим сигналом, який свідчить, що "ОПЕК+ дуже уважно стежить за попитом і намагається керувати пропозицією, щоб утримати мінімальну ціну на нафту".

Серед інших факторів, що впливають на ринок, аналітик CMC Markets Тіна Тенг включає слабший прогноз попиту на нафту через відновлення карантину в деяких частинах Китаю, а також угоду про обмеження цін на експорт російської нафти.

Підтримку цінам на нафту надала й заява верховного представника ЄС із зовнішньої політики, який засумнівався в досягненні угоди щодо відновлення ядерної угоди з Іраном, що затримає повернення приблизно 1 мільйона барелів іранської нафти на ринок, які зараз заблоковані санкціями.

Як повідомляв УНІАН, країни ОПЕК+ погодилися на символічне скорочення поставок нафти в жовтні, що є несподіваним кроком, який показує, що альянс прагне стабілізувати світові ринки після того, як нестійкий економічний фон спровокував найтриваліше падіння цін за два роки.

У своєму заключному комюніке картель також підкреслив, що готовий у будь-який час скликати ще одну міністерську зустріч для обговорення подальших змін на ринку. Його наступні заплановані переговори відбудуться 5 жовтня.

Як писало видання Bloomberg, це рішення повністю скасовує вересневе підвищення, яке було зроблено у відповідь на заклики президента США Джо Байдена допомогти знизити ціни на нафту.

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