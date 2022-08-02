Деякі трейдери і аналітики нафтового ринку висловили сумніви в тому, що цінова стеля для російської нафти спрацює.

Якщо Росія не візьме до уваги обмеження цін на її нафту, країни "Великої сімки" (G7) розглядають запровадження повної заборони на транспортування російської нафти серед варіантів, які дозволять позбавити Москву величезних доходів на тлі її вторгнення в Україну.

Про це йдеться в заяві голів МЗС країн G7, опублікованій Великою Британією, пише Reuters.

"Розглядаємо можливість повної заборони всіх послуг, що дозволяють транспортувати по морю російської нафти й нафтопродуктів по всьому світу, за винятком випадків, коли ця нафта закуповується за ціною не вище тієї, що буде узгоджена в консультації з міжнародними партнерами", - сказано в заяві.

При цьому представники країн G7 допускають пом'якшувальні механізми, які дозволять забезпечити доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії, для найбільш уразливих країн.

Reuters нагадує, що незважаючи на падіння експорту російської нафти до найнижчого рівня з серпня минулого року, її експортна виручка в червні збільшилася на $700 мільйонів у порівнянні з попереднім місяцем через більш високі ціни.

Обмеження ціни на російську нафту

Нагадаємо, ідея запровадження граничних цін на російську нафту була висунута на саміті лідерів G7 в кінці червня. Таким чином країни "Великої сімки" мають намір обмежити доходи Москви від продажу нафти.

Міністр фінансів США Джанет Йєллен представила цю ідею азійським лідерам під час закордонного турне минулого місяця та повідомила Reuters, що провела обнадійливі переговори з Індією.

Деякі трейдери і аналітики нафтового ринку висловили сумніви в тому, що цінова стеля спрацює, оскільки Росія знайшла способи постачати свою нафту в Азію без використання західного страхування суден. Москва також може повністю припинити експорт частини нафти, що призведе до подальшого зростання цін на енергоносії.

Члени G7 намагалися знайти способи заповнити дефіцит енергоносіїв і впоратися зі зростаючими цінами, дотримуючись при цьому своїх кліматичних зобов'язань.

"У міру того, як ми поступово виводимо російські енергоносії з наших внутрішніх ринків, ми будемо прагнути розробити рішення, які скоротять доходи Росії від вуглеводнів, підтримають стабільність на світових енергетичних ринках і зведуть до мінімуму негативні економічні наслідки", - йдеться в заяві G7.

Ембарго на російську нафту

Як раніше повідомляв УНІАН, 31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з забороні на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

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