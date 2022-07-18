В ОПЕК визнали, що з тих пір, як Путін почав накопичувати сили, ринки нафти постраждали.

У ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти) є додаткові вільні потужності і можливість для збільшення видобутку нафти.

Про це після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії заявив старший радник Держдепу з питань енергетики Амос Гохштайн, який супроводжував американського лідера в поїздці.

"Якраз перед тим, як президент оголосив про свою поїздку, всього за кілька днів до того, ОПЕК зробила серйозний зсув і своїй політиці. Там визнали, що з тих пір, як Путін почав накопичувати сили, ринки постраждали. ... Було оголошено про збільшення пропозиції більш ніж на 50% в липні і серпні. І я, грунтуючись на тому, що ми почули в поїздці, цілком впевнений, що ми побачимо ще кілька кроків в найближчі тижні", - сказав Гохштайн.

Радник не став озвучувати, скільки вільних потужностей є в Саудівській Аравії, ОАЕ, Кувейті та інших країнах ОПЕК.

"Але є додаткові вільні потужності, є місце для збільшення виробництва. Як ми повідомили виробникам у Сполучених Штатах, протягом останніх кількох місяців і тижнів ми мали переговори з ОПЕК. І я вважаю, що ще є можливість побачити додаткові кроки", - додав він.

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