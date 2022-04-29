Напередодні киян попросили пересідати за можливості на громадський транспорт.

Дефіцит пального спостерігається у всіх куточках України протягом останніх кількох тижнів.

Про це у Facebook повідомив директор ТОВ "Консалтингова група-95" Сергій Куюн.

Криза з пальним дійшла й до Києва, саме столицю трейдери намагались забезпечувати у пріоритетному режимі, в тому числі, на прохання влади.

Однак через повернення у місто великої кількості киян споживання бензину збільшилось.

"Великі мережеві компанії кажуть, що продають зараз стільки же пального, як й тиждень, й два тому. Але якщо раніше цього вистачало на день, то зараз на декілька годин. Постачати більше поки немає змоги", - пише Куюн.

Цитуючи власників АЗС, Куюн зазначив, що деякі водії навіть не можуть втиснути у бак придбані 10 літрів, які відпускають в "одні руки". Влізає тільки 4-5 л, бо бак повний.

Також додало тиску на працюючі АЗС закриття окремих станцій, які витратили всі запаси пального навіть при нормативній реалізації.

"Тому навіть якщо уряд дозволить продавати зараз по 100 грн/л, пальне не з’явиться. Хоча ні, може й з’явиться, але не тому, що хтось виставить "припрятане" пальне, а тому що той фіксований обсяг просто не будуть купувати", - вважає експерт.

Що передувало

Сьогодні столична влада закликала містян заощаджувати пальне і давати можливість заправлятися військовим.

Киян попросили пересідати за можливості на громадський транспорт. Водночас громадянам, які тільки планують повертатися додому, КМДА порадила поки цього не робити.

Дефіцит пального: основне

Через повномасштабне вторгнення Росії Україні довелося повністю перелаштуватися на нові ринки постачання нафти та нафтопродуктів. Через це на АЗС відчувається дефіцит пального, а ціни перебувають на рекордних позначках.

Сьогодні Україна постачає пальне в основному з Польщі, Румунії, Словаччини й інших прикордонних країн. Проте серед наших імпортерів з'явилася і Західна Європа, яка ніколи не постачала сюди нафту і нафтопродукти.

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