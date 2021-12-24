"Нафтогаз" звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Єврокомісія не поспішатиме з розглядом скарги "Нафтогазу" на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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"Ця справа, я сподіваюся, буде прийнята до розгляду, я не хочу пірнати в складні юридичні аспекти, які визначають здатність "Нафтогазу" подавати подібні скарги і успішно надавати аргументи, які потім стануть базою для певних висновків саме цього департаменту Європейської комісії", — заявив колишній керівник держкомпанії.

Коболєв зазначив, що хотілося б побачити подібні скарги на "Газпром" від європейських компаній.

"Той факт, що про них ми нічого не чуємо, той факт, що про них ми нічого не бачимо, насправді є сумним підтвердженням того факту, що поки Європейські функціонери займають дуже пасивну позицію по відношенню до "Газпрому", — зазначив колишній глава "Нафтогазу".

На думку Коболєва, у Єврокомісії достатньо фактів, що вказують на те, що "Газпром" активно зловживає своєю домінуючою позицією на європейському ринку газу.

Колишній глава "Нафтогазу" допустив, що ціни на газ в Європі продовжать рости й "$2200 — це ще не межа". Він додав, що деякі аналітики прогнозують зростання цін на газ до $3000 за тисячу кубів.

Скарга "Нафтогазу":

22 грудня 2021 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Ціна на газ: