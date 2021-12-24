Єврокомісія не поспішатиме з розглядом скарги "Нафтогазу" на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.
Таку думку в ефірі Радіо НВ висловив колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
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"Ця справа, я сподіваюся, буде прийнята до розгляду, я не хочу пірнати в складні юридичні аспекти, які визначають здатність "Нафтогазу" подавати подібні скарги і успішно надавати аргументи, які потім стануть базою для певних висновків саме цього департаменту Європейської комісії", — заявив колишній керівник держкомпанії.
Коболєв зазначив, що хотілося б побачити подібні скарги на "Газпром" від європейських компаній.
"Той факт, що про них ми нічого не чуємо, той факт, що про них ми нічого не бачимо, насправді є сумним підтвердженням того факту, що поки Європейські функціонери займають дуже пасивну позицію по відношенню до "Газпрому", — зазначив колишній глава "Нафтогазу".
На думку Коболєва, у Єврокомісії достатньо фактів, що вказують на те, що "Газпром" активно зловживає своєю домінуючою позицією на європейському ринку газу.
Колишній глава "Нафтогазу" допустив, що ціни на газ в Європі продовжать рости й "$2200 — це ще не межа". Він додав, що деякі аналітики прогнозують зростання цін на газ до $3000 за тисячу кубів.
Скарга "Нафтогазу":
22 грудня 2021 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.