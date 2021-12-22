22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Про це повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

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Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом". Саме це є однією з ключових причин кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську Комісію належно відреагувати на порушення", - зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко..

"Нафтогаз" звертає увагу Європейської Комісії на низку зловживань:

зумисна відмова "Газпрому" від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги;

російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу;

маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, "Газпром" відмовився від поставок більших обсягів до ЄС;

без вагомих причин "Газпром" так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна;

"Газпром" продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи;

створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства.

В заяві наголошується, що дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки $1921 за 1 тис. куб. м (станом на 21 грудня 2021 року).

"Нафтогаз" просить Європейську Комісію:

вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів;

зобов’язати "Газпром" виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн ЄС.

зобов’язати "Газпром" надавати технічні можливості своєї газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії.

Ціна на газ: