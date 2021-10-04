Станом на 4 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.

Україна призупинила закачування природного газу у свої підземні сховища, закачавши 18,875 млрд куб.м газу.

Про це свідчать оперативні дані держкомпанії-оператора українських газосховищ "Укртрансгаз".

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Зазначається, що станом на 7 ранку 4 жовтня добові обсяги закачування газу дорівнюють нулю. Разом з тим, до цього закачування відбувалося щодня.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 жовтня становлять 18,875 млрд кубометрів, що майже на 48% менше торішніх показників.

Станом на 4 жовтня українські газові сховища заповнені на 60%.

Контракт Угорщини з "Газпромом":

27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини.

Автор: Ганна Бредіхіна