З наступного місяця тариф знову зміниться.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії" на ринку газу, оголосила, що ціна газу на жовтень для понад 600 тисяч домогосподарств становитиме 16,56 грн за куб.м, що на 38% більше, ніж у вересні.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Зазначається, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, у місті Шепетівка Хмельницької області.

Відповідно нова ціна 16,56 грн за куб.м буде поширюватися на цих споживачів у жовтні, а з наступного місяця знову зміниться.

Компанія радить споживачам переходити від "постачальника останньої надії" до газопостачальної компанії "Нафтогаз України", тариф якої у два рази менше – 7,96 грн за куб. про.

Також на сайті зазначено, що протягом 60 днів з моменту переходу до ПОН споживач має обрати собі нового постачальника.

Постачальник "останньої надії": що необхідно знати

Постачальник "останньої надії" - компанія, яка зобов'язана протягом 60 днів постачати газ споживачеві, якщо він залишився без постачальника цього ресурсу. З 1 травня 2021 року українських споживачів перевели на фіксовану ціну газу, яка діятиме до 30 Квітня 2022 року.

При цьому ціни на газ для населення, яке обслуговується не у постачальника "останньої надії", значно менші. З 1 травня всі побутові споживачі газу були автоматично переведені на фіксований річний тариф, який діятиме до 30 квітня 2022 року. Споживачі купують блакитне паливо за ціною від 7,9 до 13,5 грн за кубометр залежно від постачальника, якого обрали.

Автор: Ганна Бредіхіна