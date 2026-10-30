Дрони атакували НПЗ, який виробляє паливо для військової авіації РФ (відео)

За даними OSINT-аналітиків, завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема реактивне пальне для російської військової авіації.

Вранці 30 жовтня у російському Новокуйбишевську Самарської області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі, який виробляє реактивне паливо для потреб російських повітряно-космічних сил. Перед цим у регіоні оголосили небезпеку атаки безпілотників, а місцевий аеропорт закрили, повідомляє OSINT-проєкт ASTRA.

Жителі Новокуйбишевська повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Офіційно про небезпеку безпілотників у регіоні оголосили близько шостої ранку, коли атака вже тривала.

OSINT-аналітик ASTRA проаналізував фотографії, надіслані місцевими жителями, і встановив, що пожежа сталася на території Новокуйбишевського нафтопереробного заводу.

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Що відомо про Новокуйбишевський НПЗ

Новокуйбишевський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема пальне для російської авіації

АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" із 2007 року входить до групи ПАТ "НК "Роснефть". Його виробнича потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє понад 20–30 видів нафтопродуктів. Серед них – автомобільні бензини та дизельне пальне стандарту "Євро-5", реактивне паливо для повітряно-космічних сил РФ, бітуми та нафтовий кокс.

Російський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю атак

Новокуйбишевський нафтопереробний завод і саме місто раніше неодноразово зазнавали атак. Зокрема, 22 серпня повідомлялося про атаку на НПЗ, а 1 вересня – про пошкодження житлового будинку в Новокуйбишевську.

Також 18 квітня після ударів ЗСУ на підприємстві зупинили роботу обидві установки первинної переробки нафти – АВТ-11 і АВТ-9.

Атака сталася на тлі повідомлень ЗМІ, що українські військові тимчасово припинили атаки на російські нафтопереробні заводи після кількох тижнів тиску з боку президента США Дональда Трампа. Зазначалось, що неофіційна пауза може тривати до завершення проміжних виборів у США або навіть довше – до кінця листопада.

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