Дрони атакували НПЗ у Самарській області, там спалахнула пожежа

Також вночі безпілотники атакували промислове підприємство в Тихорецьку Краснодарського краю.

Сьогодні вранці дрони атакували місто Новокуйбишевськ у Самарській області РФ, де розташований нафтопереробний завод (НПЗ).

За даними моніторингових каналів, рано вранці в Новокуйбишевську пролунала серія вибухів. За словами місцевих жителів, вибухів було щонайменше 8.

Після цього над містом піднявся стовп густого диму, а на території НПЗ почалася пожежа.

Новокуйбишевський НПЗ належить компанії "Роснефть". Це один із ключових НПЗ у Поволжі з потужністю 8,8 млн тонн нафти на рік.

Офіційної інформації про руйнування та можливих постраждалих поки що немає, оскільки місцева влада інцидент не прокоментувала.

Крім того, цієї ночі безпілотники атакували промислове підприємство в Тихорецьку Краснодарського краю, в результаті чого там почалася пожежа.

Удари по російських НПЗ

2 квітня дрони завдали удару по НПЗ в Уфі. Тоді моніторингові канали повідомляли, що в районі НПЗ пролунали потужні вибухи, а після них на об'єкті почалася сильна пожежа.

А 29 березня далекобійні дрони вразили ключовий порт Росії. Через цей порт здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту РФ.

