Вугільники почали знижувати видобуток.

Експорт вугілля з Російської Федерації скорочується третій рік поспіль. На ситуацію негативно вплинули західні санкції.

Російське видання "Ведомости" пише, що у 2024 році на зовнішні ринки продали 195 млн тонн російського вугілля, що на 17,5 млн тонн менше, ніж у 2023 році, і на 26,2 млн тонн менше, ніж у 2022 році. Зазначається, що, як порівняти з 2021 роком, експорт вугілля обвалився на 13%, а нинішні обсяги - найнижчі за шість років.

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На експорт вугілля негативно впливають санкції, тому що вугілля потрапило під тотальне ембарго, а найбільші вугільні компанії - СУЕК і "Мечел" - внесено до санкційних списків США.

Зазначено, що ситуацію погіршили проблеми на залізницях. Брак локомотивів і машиністів довели російську залізницю до транспортного колапсу.

Водночас експортні ціни на вугілля обвалилися до семирічних мінімумів, через що більш ніж половина вугільних компаній Росії стали збитковими, а галузь із січня до жовтня 2024 року зазнала збитків у 81 мільярд рублів. У ситуації, що склалася, вугільники почали знижувати видобуток.

Економіка Росії - останні новини

Видання The Wall Street Journal писало, що протягом більш ніж двох років військова економіка Росії підживлювала споживчі витрати і збільшувала прибутки компаній. Останнім часом війна призвела до зростання інфляції та відсоткових ставок, вдаривши по прибутку компаній.

При цьому експорт нафтопродуктів з Росії морським шляхом скоротився майже на 10% у 2024 році після ударів українських дронів, які пошкодили великі НПЗ, а також через зростання витрат на фінансування і заборони уряду на експорт бензину, що посилили тиск західних санкцій.

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