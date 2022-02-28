Через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) 316 населених пунктів та 332 тисяч споживачів.

Енергосистема України працює стабільно в ізольованому від Росії та Білорусі режимі та має достатні резерви енергоресурсів для забезпечення споживачів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Водночас через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишались знеструмленими (повністю чи частково) 316 населених пунктів та 332 тисяч споживачів. На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областях в зв’язку з бойовими діями залишаються без газопостачання 11 тис. 675 споживачів. Оперативно-виїздні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях та при першій можливості проводять ремонті роботи й підключення споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Запорізька АЕС перебуває під контролем України і працює в штатному режимі, як і три інші атомні станції.

"ДП "НАЕК "Енергоатом" як оператор всіх діючих українських атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Хмельницької та Южно-Української – офіційно заявляє: інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що загарбники буцімто взяли під контроль Запорізьку АЕС, є цинічним фейком. Наразі всі чотири атомні станції перебувають під контролем України та працюють у штатному режимі. "Енергоатом" вживає всіх необхідних заходів для захисту АЕС, організовано посилену оборону ядерних об'єктів відповідними підрозділами, передбаченими законодавством", - йдеться у повідомленні.

"Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на усіх АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм. Станом на 9:00 поточна потужність НАЕК "Енергоатом" дорівнювала 7159 МВт", - йдеться у повідомленні.

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