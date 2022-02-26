Україна відмовилась приєднатись назад до російської та білоруської енергомереж після успішного проходження ізольованого режиму протягом трьох днів.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
Він зазначив, що в той час, коли Росія почала воєнне вторгнення в Україну, енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.
Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела спроможність працювати в ізольованому режимі.
За словами Галущенко, робота в ізольованому режимі мала проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.
Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого.
Водночас ворог відкоригував плани України.
"Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської", - написав міністр.
Він додав, що технічно і технологічно українська енергосистема довела спроможність. Політично - слово за урядами європейських країн.
"Отже, ми розраховуємо на європейський крок назустріч. Але впевнені у своїх силах і здатності забезпечити українців стабільним енергопостачанням, не зважаючи на плановість чи прискореність термінів синхронізації",- зазначив голова Міненерго.
Довідка УНІАН. Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Вона передбачена Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.
Зазначалося, що випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.