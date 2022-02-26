З 24 по 26 лютого українська енергосистема успішно пройшла ізольований режим.

Україна відмовилась приєднатись назад до російської та білоруської енергомереж після успішного проходження ізольованого режиму протягом трьох днів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

Він зазначив, що в той час, коли Росія почала воєнне вторгнення в Україну, енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

Автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно і довела спроможність працювати в ізольованому режимі.

За словами Галущенко, робота в ізольованому режимі мала проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого.

Водночас ворог відкоригував плани України.

"Сьогодні підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської", - написав міністр.

Він додав, що технічно і технологічно українська енергосистема довела спроможність. Політично - слово за урядами європейських країн.

"Отже, ми розраховуємо на європейський крок назустріч. Але впевнені у своїх силах і здатності забезпечити українців стабільним енергопостачанням, не зважаючи на плановість чи прискореність термінів синхронізації",- зазначив голова Міненерго.

Довідка УНІАН. Робота в ізольованому режимі - випробування, яке проводиться в межах підготовки до синхронізації об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Вона передбачена Угодою про умови майбутнього об’єднання української та європейської енергосистем та має проводитися в два етапи: у зимовий та літній періоди.

Зазначалося, що випробування в ізольованому режимі і майбутня синхронізація енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи будуть здійснюватися в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови.