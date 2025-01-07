Фіцо зробив заяву, в якій стверджується, що "українська сторона вийшла з обговорень".

Міністри енергетики України та Словаччини мали зустрітися у Брюсселі 7 січня, щоб обговорити наслідки завершення угоди про транзит російського газу до Європи через Україну, однак зустріч скасували. В уряді Словаччини заявили, що Київ зірвав ці переговор, однак посол України в ЄС Всеволод Ченцов запевнив, що це неправда, пише Politico.

Зазначається, що "за кілька годин до сесії за посередництва Брюсселя" уряд Роберта Фіцо зробив заяву, "в якій стверджується, що українська сторона вийшла з обговорень".

"У зв'язку з тим, що українська сторона не буде присутня... Єврокомісія вирішила скасувати зустріч", - повідомили в уряді Словаччини.

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Тим часом посол України в ЄС Всеволод Ченцов переконує, що ці заяви неправдиві і що зустріч насправді була ініційована Києвом для обговорення попереджень Фіцо про те, що він може перекрити подачу електроенергії в мережу, пише видання.

"Україна запустила механізм раннього попередження щодо поставок електроенергії через погрози Фіцо припинити постачання, а не переговори про транзит газу", - сказав Ченцов.

За його словами, міністр енергетики України Герман Галущенко планував взяти участь у зустрічі в Брюсселі, але був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетиці". Українська сторона висловила пропозицію про онлайн-зустріч, однак представники Комісії запропонували перенести її на іншу дату, додав посол.

"Комісія була готова відстежувати та обговорювати наслідки припинення транзитних угод з усіма зацікавленими сторонами. Ми продовжуємо підтримувати тісний контакт", - цитує видання речника виконавчого органу ЄС

Водночас агентство Reuters із посиланням на канцелярію уряду Словаччини 7 січня повідомило, що прем'єр Словаччини Фіцо "обговорить припинення транзиту російського газу через Україну з представниками Європейської комісії 9 січня в Брюсселі".

Погрози Фіцо Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Фіцо пригрозив Україні проблемами зі світлом через зупинку транзиту російського газу через її територію. У своєму відеозверненні політик назвав рішення зупинити транзит російського газу територією України надзвичайно дорогим та порожнім "політичним жестом", за який заплатить увесь Європейський Союз.

У Польщі заявили про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну замість Словаччини і зазначили, що поведінка словацького прем'єра суперечить політиці Європи. "Польща зможе збільшити продажі електроенергії Україні, але тільки якщо Україна попросить про це", - сказала міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліна Хенніг-Клоска.

Всупереч погрозам Фіцо, оператор системи передачі в Словаччині, державна компанія SEPS заявила, що забезпечить постачання електроенергії в Україну в рамках надзвичайної допомоги відповідно до чинного договору.

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