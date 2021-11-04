Вартість "блакитного палива" впала нижче 900 доларів.

Російська Федерація відновила транзит газу до Німеччини в обхід України. Ціна на "блакитне паливо" в Європі стала різко падати.

Про це свідчать дані GASCADE.

Так, Москва пустила газ по трубі "Ямал-Європа". Постачання газу по цьому газопроводу зупинили ще 30 жовтня.

Після відновлення транзиту ціна газу в єврорегіоні відразу ж впала нижче 900 доларів за 1 тис.куб. м. та склала 897 доларів.

При цьому в "Газпромі" досі відмахуються від звинувачень в умисному створенні енергетичної кризи в Європі.

Транзит газу через Україну

Раніше глава компанії "Оператор ГТС" Сергій Макогон заявляв, що російський газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід України, не створює ніякої додаткової цінності для Європи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза виникла через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачування газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати"Північний потік-2".

1 листопада 2021 року генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив про те, що добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.

Автор: Анастасія Горбачова