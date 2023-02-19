У МЗС України відреагували на протизаконні дії окупантів на ЗАЕС, які можуть спровокувати справжній ядерний колапс у південно-східній частині Європи.

В МЗС України засудили блокування ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію з боку окупантів.

Своїми діями, спрямованими на мілітаризацію станції, війська РФ підривають норми ядерної та радіаційної безпеки, як йдеться в заяві на сайті МЗС. У відомстві вважають, що незаконне розміщення військової техніки та особового складу армії РФ на об'єкті, можуть призвести до найбільшої ядерної катастрофи в історії Європи.

"Якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі невідомі для Європи", - зазначили в міністерстві.

У цьому контексті МЗС України закликало Кремль негайно розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ та забезпечити їх невідкладне безпечне переміщення тимчасово окупованими територіями України до Запорізької АЕС.

Також там заявили, що міжнародне співтовариство має терміново відреагувати на дії РФ на ЗАЕС та посилити економічний тиск на агресора. У МЗС запропонували ввести санкції проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інститутів, а також інших ключових факторів атомної енергетики Росії.

"Окремо відзначаємо терміновість повного припинення співпраці з РФ у сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ. Розраховуємо на активні дієві зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі для протидії злочинам РФ. Єдиним можливим шляхом відновлення ядерної безпеки та захищеності в Європі є негайне виведення військового та цивільного персоналу РФ із ЗАЕС, її демілітаризація та відновлення контролю України", - додали в міністерстві.

Протидія окупації Запорізької АЕС з боку України

Нагадаємо, що у березні 2022 року російські окупаційні угруповання захопили Запорізьку АЕС. Наразі війська РФ регулярно шантажують Україну ядерною катастрофою, періодично обстрілюючи станцію. За даними "Енергоатому", ЗАЕС вже кілька разів була знеструмлена через пошкодження високовольтних ліній.

У лютому 2023 року РНБО запровадила санкції проти 200 російських компаній, які намагаються експлуатувати Запорізьку АЕС. У СБУ є докази, які свідчать, що співробітники "Росатому" і супутніх компаній корпорації взяли на себе контроль над технологічними та управлінськими процесами на ЗАЕС; сприяють підключенню електростанції до російської енергетичної системи.

Крім того, 10 лютого Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію чотирьох з шести енергоблоків ЗАЕС.

Також влада України закликала Євросоюз позбавити Росію привілеїв і прав у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) і закрити проекти, які "Росатом" реалізує по всьому світу.

Вас також можуть зацікавити новини: