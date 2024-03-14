У Конгресі США пройшли слухання, присвячені санкціям проти російської державної корпорації.

Підкомітет Палати представників Конгресу США з питань Європи 12 березня провів слухання щодо санкцій проти "Росатома" та припинення глобальної залежності ядерної енергетики світу від Росії, повідомив Комітет у закордонних справах Палати представників.

Під час слухань конгресмени ознайомилися з доказами цілеспрямованих зусиль "Росатома", спрямованих на маніпулювання своїм домінуючим положенням внаслідок залежності країн від російських атомних технологій. Конгресменам також була надана інформація про зловживання компанією своїм впливом, зокрема, з метою ухилення від санкцій США та підтримки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На слуханнях була представлена інформація щодо запровадження законодавства про санкції, а також заслухана заява Міністра енергетики України Германа Галущенка щодо безпосередньої участі і сприяння "Росатома" у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України. Зокрема, й щодо безпосередньої участі його співробітників у захопленні Чорнобильської та Запорізької АЕС.

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"Росатом" брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та фінансуванні збройної агресії Росії проти України" – йдеться у заяві міністра енергетики Германа Галущенка на засіданні.

Учасники слухань обговорили можливість запровадження санкцій проти "Росатома", а також кроки, які мають бути вжиті США, їхніми союзниками і партнерами, щоб створити можливості для усунення російського впливу та підривної діяльності в галузі цивільної атомної енергетики.

Конгресмени дійшли згоди, що Сполучені Штати, союзники та партнери повинні мати спеціальну стратегію, щоб забезпечити бізнес-впевненість, розширити та диверсифікувати ланцюги постачання в сфері цивільної ядерної енергії та протидіяти деструктивним діям Росії, Ірану та інших ворожих держав.

Окупація Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція вже більше двох років знаходиться під окупацією Росії. Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під повний контроль України.

Документ закликає РФ до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України.

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