Йдеться про санкції, що були запроваджені ще в 2014 році.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден ще на один рік продовжив дію надзвичайного стану, запровадженого ще в 2014 році, та пов’язані з ним санкційні обмеження проти РФ.

Про це свідчить указ американського президента, опублікований на сайті Білого дому. Примітно, що надзвичайний стан у зв’язку з російською агресією проти України було запроваджено ще 6 березня 2014 року ще тодішнім президентом США Бараком Обамою, після чого його кілька разів продовжували.

Додаткові санкції проти РФ були запроваджені також у грудні 2014 року та вересні 2018 року.

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"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки. З цієї причини надзвичайний стан (...) має залишатися чинним після 6 березня 2024 року", – йдеться в указі.

Санкції проти Росії: інші новини

1 березня 2024 року Канада посилила санкції проти РФ. Разом із партнерами з G7 країна запровадила додаткові обмеження на імпорт російських алмазів.

Того ж дня стало відомо, що санкції проти Москви посилює і Японія. Токіо застосувало заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Також у санкційний список заморожування активів додали 12 осіб, сім організацій і банк.

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