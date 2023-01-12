Керівництво ОВА поскаржилось на недостатність лімітів та нерівномірний розподіл навантаження в області.

Міністр енергетики України Герман Галущенко доручив компанії ДТЕК "Одеські електромережі" справедливо розподіляти електроенергію на Одещині та впорядкувати графіки відключень.

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної військової адміністрації, 12 січня Галущенко відвідав Одеську область.

"Міністр дав доручення ДТЕК справедливо розподіляти електроенергію як в Одесі, так і по усіх районах і громадах області, а також впорядкувати графіки відключення", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що в розмові з Галущенком начальник Одеської ОВА Максим Марченко торкнувся всіх проблемних питань, які нині є в секторі енергозабезпечення регіону. Зокрема, наголосив на недостатності лімітів електроенергії для області та нерівномірності розподілу навантаження.

Також він акцентував увагу на необхідності покращення роботи call-центру, щоб у критичні та аварійні періоди відключення електроенергії споживачі могли оперативно додзвонитись до операторів ДТЕК і залишити заявку.

"Що тим самим не нагнітатиме соціальну напругу серед населення", - зауважили в ОВА.

Ситуація з електропостачанням на Одещині: деталі

"Укренерго" дала відповідну команду ДТЕК, щоб напередодні Нового року і під час свята жителі області мали доступ до електрики.

Протягом вихідних, 14-15 січня 2023 року в Україні має покращитися ситуація з електроенергією. Це повʼязано з очікуваним потеплінням, яке дозволить зменшити обсяги відключень.

Вас також можуть зацікавити новини: