"Укренерго" дала ДТЕК відповідну команду.

У всіх абонентів на території Одеської області найближчим часом має з'явитися світло. "Укренерго" дала відповідну команду ДТЕК, щоб напередодні Нового року і під час свята жителі області мали доступ до електрики.

Такою інформацією поділився голова Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко в офіційному Telegram-каналі. Він написав: "ДТЕК отримав команду від Укренерго підключити всіх побутових споживачів в нашій області. Тому найближчим часом очікуємо світло. Спасибі ППО і енергетикам за їх титанічну працю".

Нагадаємо, під час масованого терористичного обстрілу України 31 грудня в Одеській області ввели обмеження на споживання електрики. Такий крок був реалізований у зв'язку із загрозою ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

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Ситуація з електрикою в Україні 31 грудня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що незважаючи на сьогоднішню масовану атаку, енергетична система країни залишається стабільною. Він подякував силам ППО за відмінну роботу.

У Києві та області під час обстрілу країни російськими окупантами теж ввели екстрені відключення світла. Але приблизно о 19:00 обмеження скасували.

Рашисти завдали один з ударів по Хмельницькому. Через це в частині міста зникло світло. Відразу після закінчення повітряної тривоги енергетики почали ремонтні роботи.

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