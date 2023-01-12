Вища температура повітря сприятиме зниженню споживання електроенергії.

Протягом вихідних, 14-15 січня 2023 року в Україні має покращитися ситуація з електроенергією. Це повʼязано з очікуваним потеплінням, яке дозволить зменшити обсяги відключень.

Як зазначив в ефірі телемарафону голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, вища температура повітря сприятиме зниженню споживання електроенергії.

"На вихідних у нас очікується потепління, і нам знову буде легше "упакувати" споживання в той обсяг генерації, який ми маємо", – наголосив він.

Відео дня

За словами Кудрицького, українські енергетики працюють над збільшенням генерації та прискоренням відновлення енергооб’єктів, зруйнованих чи пошкоджених під час російських атакам, щоб зменшити обмеження споживання електроенергії.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб "витиснути" з енергосистеми всі генеруючі потужності, які в ній потенційно є, прискорити ті ремонти, які можна прискорити, і зробити так, щоб наявної генерації у нас ставало все більше і більше", – пояснив він.

Глава правління НЕК "Укренерго" зауважив, що українцям важливо і в подальшому економно споживати електроенергію. Це особливо актуально в період холодів коли споживання значно зростає, а покрити його наявними потужностями не виходить.

"Чим більше ми заощадимо електроенергії, тим більше її дістанеться нашим же співгромадянам, з якими ми мешкаємо в одній країні і в одній енергосистемі", – додав Кудрицький.

Ситуація з електроенергією в Україні

Станом на ранок 11 січня у деяких областях застосовувалися аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання електроенергії.

Голова "Укренерго" Вадим Кудрицький заявив, що повний блекаут в Україні малоймовірний. За песимістичного сценарію Україна буде деякий час жити з тим режимом відключень світла, який був у листопаді-грудні 2022 року.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що Україна почала імпортувати електроенергію з Європи. Поки обсяги невеликі, їх мало для покриття дефіциту.

Вас також можуть зацікавити новини: