Зазначається, що 20 листопада передбачена лише одна черга відключень.

У середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. При цьому в деяких областях графіки скасували.

"Ранок починаємо з гарної новини. У Харківській області скасовано застосування графіка погодинних відключень", - йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

Крім того, до окремої команди "Укренерго" скасувало графіки відключень світла "Закарпаттяобленерго".

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"О 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про скасування ГПО на 20.11.24 р. до окремої команди", - ідеться в повідомленні.

Також світло не відключатимуть у таких областях України:

Івано-Франківській;

Львівській;

Рівненській;

Тернопільській;

Сумській.

Графіки відключень світла в Україні - останні новини

"Укренерго" ввело графіки відключень світла в Україні на 18 листопада після масованої атаки на Україну. Найважча ситуація була в Одеській області та Одесі, де жителі міста провели без електрики понад дві доби.

Але вже вранці 18 листопада стало відомо, що в деяких областях України тимчасово скасували графіки відключень світла.

19 листопада радник прем'єр-міністра Юрій Бойко зазначив, що в Україні ситуація зі світлом може покращитися через кілька днів. При цьому для повної відмови від графіків відключення знадобляться тижні.

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