У середу, 20 листопада, на українців очікує одна черга відключень світла. При цьому в деяких областях графіки скасували.
"Ранок починаємо з гарної новини. У Харківській області скасовано застосування графіка погодинних відключень", - йдеться в повідомленні "Харківобленерго".
Крім того, до окремої команди "Укренерго" скасувало графіки відключень світла "Закарпаттяобленерго".
"О 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про скасування ГПО на 20.11.24 р. до окремої команди", - ідеться в повідомленні.
Також світло не відключатимуть у таких областях України:
- Івано-Франківській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Сумській.
Графіки відключень світла в Україні - останні новини
"Укренерго" ввело графіки відключень світла в Україні на 18 листопада після масованої атаки на Україну. Найважча ситуація була в Одеській області та Одесі, де жителі міста провели без електрики понад дві доби.
Але вже вранці 18 листопада стало відомо, що в деяких областях України тимчасово скасували графіки відключень світла.
19 листопада радник прем'єр-міністра Юрій Бойко зазначив, що в Україні ситуація зі світлом може покращитися через кілька днів. При цьому для повної відмови від графіків відключення знадобляться тижні.