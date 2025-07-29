При цьому міністерка визнає, що блоки на нових технологіях можуть не лише виробляти електроенергію, але й частково балансувати енергосистему.

Україна продовжить перемовини з Болгарією стосовно купівлі двох ректорів російського походження для добудови Хмельницької АЕС. Про це в ефірі телемарафону повідомила новопризначена міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Вона проінформувала, що планує обговорити це питання найближчим часом під час зустрічі з болгарським міністром. Міністерка переконана, що Хмельницьку АЕС потрібно добудувати.

"З якими блоками це робити - це процес переговорів та дискусій", - додала Гринчук.

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Вона нагадала, що побудова нових атомних потужностей - достатньо тривалий процес.

"Якщо говорити про будівництво нового блоку, це може тривати 5-7 років. Установка – ще певний період часу – 3-5 років. Тобто, побудувати атомний об’єкт з нуля – це тривалий період часу", – зауважила чиновниця.

На зауваження ведучого, що у болгарських реакторах використовуються російські технології, вона вказала, що більшість блоків українських АЕС - "це радянські блоки. Це радянські технології".

Разом з тим, вона визнала, що на ринку є новіші технології, які дозволяють не лише виробляти електроенергію, а частково "балансувати енергосистему".

"Вони не просто виробляють енергію, а мають 25% балансуючих потужностей. Це дозволило би нам бути більш гнучкими. Бо зараз для балансування системи ми використовуємо в основному теплову і гідрогенерацію", – пояснила міністерка.

Добудова Хмельницької АЕС - головні новини

Вперше про купівлю болгарських реакторів російського виробництва для добудови двох блоків на Хмельницькій АЕС заговорив очільник "Енергоатому" Петро Котін у 2024 році. За його словами, це потрібно для компенсації втрати доступу до окупованої Запорізької АЕС.

26 лютого Верховна Рада після тривалих і складних дискусій розблокувала купівлю реакторів.

Разом з тим, на початку лютого вже ексміністр енергетики Герман Галущенко допустив, що домовленість про закупівлю може зірватися через зміну позиції частини болгарських депутатів. Пізніше влада Болгарії заявляла про те, що реактори не продаватиме, хоча Міненерго запевняло, що не отримувало офіційну відповідь.

Ініціатива з добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції від самого початку зіткнулася з масою критики. Експерти звертали увагу на те, що ці реактори мають російське походження. Крім того, не було проведено експертизи, наскільки ці реактори підійдуть Україні, тож існує ризик, що після придбання вони так ніколи і не запрацюють.

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