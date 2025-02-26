Загальна вартість проекту може становити приблизно 1 мільярд доларів.

Парламент України сьогодні підтримав розблокування підпису закону №11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Влада сьогодні відкрила шлях до підписання законопроекту про купівлю російського мотлоху за мільярд доларів. Всі блокуючі постанови провалені по №11392 (там де ця правка)", - зазначив Железняк.

За його словами, в Офісі Президента "дуже швидко" підпишуть цей законопроект.

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Добудова Хмельницької АЕС - що відомо

Ще у 2024 році очільник "Енергоатому" Петро Котін заявив, що Україна сподівається купити два ядерних реактори у Болгарії, з метою компенсувати втрату доступу до окупованої Росією Запорізької електростанції.

Раніше Болгарія виставляла ціну за два реактори на рівні 600 млн дол. При цьому низка експертів та народних депутатів стверджували, що загальна вартість цього проекту перевищить 1 мільярд доларів.

11 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт, за яким надається дозвіл "Енергоатому" придбати два російські атомні реактори у Болгарії для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, дана поправка була внесена до законопроєкту №11392 щодо спрощення умов ведення господарської діяльності. Нардеп тоді пояснив, що дане рішення означає дозвіл тільки на купівлю обладнання, а не на початок будівництва.

Ініціатива з добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції одразу стикнулася з хвилями критики. За словами, експертки з атомної енергетики Ольги Кошарної, ці реактори відрізняються від типу моделей, що використовуються в Україні, і для них не підходить паливо американської компанії Westinghouse. Через це існує ризик, що доведеться закуповувати російське паливо.

У свою чергу головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомляв УНІАН, що наразі немає необхідності спрямовувати ресурси на зведення нових потужностей атомної генерації. Оскільки ці ресурси можуть бути затребувані в інших галузях енергетики, які більше потребують уваги.

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