За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, на заваді можуть стати "‎проросійські сили"‎.

У болгарському парламенті зареєстровали проєкт постанови щодо скасування дозволу на продаж нашій країні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3 і №4 для Хмельницької АЕС. Про це з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка повідомляє "Енергореформа".

"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – як тільки Верховна Рада ухвалила закон, у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його (обладнання, – УНІАН) передачу Україні", – заявив міністр.

За словами Галущенка, Україні доведеться поборотися за це критично важливе обладнання. "Але ми безумовно маємо це робити", – додав він. Зараз українська сторона уважно спостерігає за тим, що відбувається в болгарському парламенті.

Відео дня

Якщо Київ не зможе отримати болгарські корпуси, то їх доведеться виготовляти з нуля, що займе приблизно п'ять років. У той же час, Україна потребує електроенергії для відновлення негайно.

Придбання реакторів для Хмельницької АЕС

Нагадаємо, в лютому у Верховні Раді підтримали законопроєкт, який дозволяє "Енергоатому" придбати два російських атомних реактори у Болгарії для того, щоб добудовати енергоблоки №3 і №4 Хмельницької АЕС. Вартість обладнання фахівці оцінили у щонайменше 600 млн євро.

Пізніше дехто зі спеціалістів розкритикував ідею щодо закупівлі російських реакторів. За словами керівника Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, не було проведено незалежної експертизи, яка б підтвердила, що нове обладнання буде нормально працювати.

Вас також можуть зацікавити новини: