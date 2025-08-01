Більшість танкерів перебувають під санкціями ЄС чи США.

Щонайменше чотири нафтові танкери з російською нафтою чекають біля західного узбережжя Індії, яка, за неофіційною інформацією, зупинила імпорт російської сировини, повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними системи відстеження суден, "Ахіллес" та "Еліт" наразі стоять на якорі поблизу Джамнагара. Судна повинні були розвантажитися у порту Сікка 2 і 3 серпня, після того, як наприкінці червня забрали вантажі з Приморська і Усть-Луги, де зазвичай завантажують найпопулярнішу російську нафту марки Urals.

Порт Сікка обслуговує індійських покупців російської нафти Reliance Industries та Bharat Petroleum Corp. Останній, за даними Reuters, зупинив імпорт російської нафти через застереження президента США Дональда Трампа стосовно купівлі російської сировини.

Відео дня

Видання зазначає, що обидва танкери, кожен з яких може перевезти близько 700 тисяч барелів нафти, потрапили під санкції Європейського Союзу (ЄС) і Великої Британії.

Два інші танкери, Destan і Horae, також простоюють трохи далі від західного узбережжя Індії з нафтою сорту Urals. Очікується, що Destan, який перебуває під санкціями ЄС і Великобританії, досягне Сікки найближчими днями.

Натомість кінцевий пункт призначення танкера Horae залишається незрозумілим. Він, на відміну від трьох інших танкерів, не перебуває під санкціями ЄС чи США.

Ультиматум Трампа на адресу Індії - головні новини

30 липня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит для індійських товарів з 1 серпня. Він зазначив, що запровадить додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії.

Вже 31 липня стало відомо, що державні нафтопереробні заводи Індії зупинили імпорт російської нафти. Вони контролюють 60% нафтопереробних потужностей країни.

Вас також можуть зацікавити новини: