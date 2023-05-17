Раніше глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив про те, що ЄС має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу.

Індія не порушує антиросійські санкції продаючи перероблену російську нафту, а ЄС не завадило б ознайомитися з правилами Ради.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар у відповідь на заяву глави зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепа Борреля про те, що ЄС має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного пального, повідомляє Aninews.in.

"Подивіться на правила Ради ЄС, російська нафта істотно переробляється в третіх країнах і більше не розглядається як російська. Я закликаю вас ознайомитися з постановою Ради ЄС 833/2014", - заявив Джайшанкар.

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Позиція Індії та заява Борреля

Після того, як у грудні 2022 року ЄС припинив імпорт російської нафти, основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай. Більше того, "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

16 травня 2023 року глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив про те, що ЄС повинен вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного палива. Боррель заявив, що якщо дизельне паливо або бензин надходять до Європи з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій.

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