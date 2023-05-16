Боррель заявив, що якщо дизельне паливо або бензин надходять до Європи з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив про те, що ЄС повинен вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного палива.

Як повідомляє Financial Times, за словами Борреля, Брюсселю відомо, що нафтопереробники Індії купують великі обсяги російської сирої нафти перед тим, як переробляти її на пальне для продажу в Європу.

Боррель сказав, що "ми повинні діяти", щоб зупинити потік нафти з Росії в Індію, яка стала одним з найбільших покупців російської нафти з тих пір, як Москва почала своє вторгнення в Україну.

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"Якщо дизельне паливо або бензин надходять в Європу з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени мають вжити заходів... якщо вони продають, то це тому, що хтось купує. І ми маємо дивитися, хто купує", - додав Боррель.

Як йдеться в матеріалі, ЄС не зробив ніяких кроків, щоб зупинити Індію, що перепродує російську нафту в Європу, проте Боррель заявив, що підніме це питання перед міністром закордонних справ Індії, з яким він має зустрітися у вівторок, 16 травня.

Боррель визнав, що стеля цін на нафту РФ, встановлена G7, допомогла скоротити доходи Росії від продажу нафти. За його словами, цілком зрозуміло, що Індія хотіла скористатися перевагами покупки дешевшої нафти.

"Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. І якщо завдяки нашим обмеженням на ціну нафти Індія може купувати цю нафту набагато дешевше, то чим менше грошей отримає Росія, тим краще... Але якщо вони використовують це для того, щоб стати центром, де російська нафта переробляється, а побічні продукти продаються нам, ми маємо діяти", - додав він.

Боррель зазначив, що будь-який механізм для зупинки потоку російської нафти має бути введений національними урядами, припустивши, що ЄС може націлитися на покупців нафтопродуктів з Індії, вироблених з російської нафти.

Російська нафта та позиція Індії

У грудні 2022 року Європейський союз припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів. Індія і Китай не погодилися на "стелю цін".

Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай.

У березні 2023 року "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію". Повідомлялося про те, що користуючись ситуацією, Індія буде купувати дешеву російську нафту і фінансувати війну. Росіяни домовилися з індійцями не тільки збільшити обсяги поставок, а й розширити номенклатуру сортів нафти, що поставляються.

Станом на 29 квітня 2023 року Індія зіткнулася з труднощами через покупку російської нафти за ціною вище встановленого стелі. Повідомлялося, що у зв'язку з антиросійськими санкціями енергетичні компанії Індії не можуть отримати дивіденди від своїх активів у Росії на суму понад $400 млн.

11 травня 2023 року повідомлялося про те, що за рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти. До війни в Україні на російську нафту припадало лише 2% річного імпорту сирої нафти до Індії. Зараз ця цифра становить майже 20%.

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