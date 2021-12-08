За словами експерта з енергетики Олексія Хабатюка, з цього опалювального сезону Україна вийде з мінімальними обсягами газу в сховищах.

Національній компанії "Нафтогаз України" необхідно буде знайти мінімум 110 мільярдів гривень на закупівлю газу літом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав експерт з енергетики Олексій Хабатюк під час панельної дискусії "Як Україні пройти енергетичну кризу і до чого готуватися в майбутньому?"

Читайте такожТранзит газу через Україну скоротився на чверть

"Очевидно, що в цих умовах будуть серйозно відпрацьовані сховища, і з цього опалювального сезону ми вийдемо з обсягами мінімум 6 мільярдів кубів. Для того, щоб підійти до рівня хоча б 17 мільярдів на зиму 2022 року, необхідно 10-11 мільярдів закачати. Частина з них надійде з власного видобутку, але це не буде так, як у 2020 році", - сказав він.

"Основний вантаж ляже на "Нафтогаз", якому, за приблизними оцінками, потрібно буде приблизно 100-110 мільярдів гривень, якщо ціна газу буде на рівні 500 доларів, це на літо", - додав він.

Хабатюк вважає, що для того, щоб Україні пройти опалювальний сезон, потрібно буде закупити газу приблизно на 50-80 мільярдів гривень.

Запаси газ у сховищах:

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.

Середня ціна імпортного природного газу в Україні в листопаді 2021 року, порівняно з жовтнем, зросла на 6,5% і склала 730,65 дол. або 19,2 тис. грн за тисячу кубометрів.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. 29 жовтня спотові ціни на газ в Європі опустилися на третину-до 800 дол. за куб. м, а 8 листопада знову досягли тисячі доларів за куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна