Перебої можливі впродовж двох годин.

У Києві через відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури можливі перебої з водопостачанням, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 2-х годин у місті можливі перебої з водопостачанням", - йдеться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що усі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів.

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Масований удар дронами по Києву 19 грудня

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня вночі на Київ окупанти спрямували кілька хвиль атак іранських Shahed, був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Ситуація з енергопостачанням у столиці наразі дуже складна, першочергово напруга подається на критичну інфраструктуру, стабілізаційні графіки для споживачів не діють.

Також на червоній гілці метро тимчасово призупинили рух поїздів на станціях лівого берега через різкі перепади напруги.

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