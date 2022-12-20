Водопостачання у столиці працює в штатному режимі, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

У Києві триває ліквідація пошкоджень енергосистеми: світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, наразі все ще триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. "Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень", - повідомив Попко.

Він додав, що водопостачання у столиці працює в штатному режимі.

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"Щодо тепла в будинках киян. Котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово", - пояснив голова КМВА.

Попко нагадав, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних "Пунктів незламності", де люди можуть зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком.

"Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу перемогу", - додав він.

Масований удар дронами по Києву 19 грудня

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня вночі на Київ окупанти спрямували кілька хвиль атак іранських Shahed, був пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Ситуація з енергопостачанням у столиці наразі дуже складна, першочергово напруга подається на критичну інфраструктуру, стабілізаційні графіки для споживачів не діють.

Також на червоній гілці метро тимчасово призупинили рух поїздів на станціях лівого берега через різкі перепади напруги.

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