Київські ТЕЦ перестали генерувати електроенергію, але не тепло, - нардеп

Столичні теплоелектроцентралі можуть генерувати одночасно електроенергію та теплопостачання.

Київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ) припинили виробляти електроенергію, однак продовжують працювати для забезпечення міста теплом. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі "Новини.Live".

"Київські ТЕЦ припинили виробляти електроенергію. Але вони не припинили виробляти тепло, і зараз вони запускаються саме в режимі теплофікації для постачання тепла", - сказав він.

Нардеп пояснив, що теплоелектроцентралі облаштовані в такий спосіб, що вони можуть працювати в режимі когенерації, тобто одночасної генерації тепла й електроенергії.

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"Київські ТЕЦ перестали виробляти електроенергію. А ніхто не сказав, що вони припинили виробляти тепло, бо вони можуть працювати в теплофікаційному режимі, тобто просто виробляти тепло без генерації електроенергії", - додав Кучеренко.

Робота ТЕЦ у Києві - останні новини

14 жовтня Росія атакувала всі три ТЕЦ столиці та критично важливі обʼєкти у Київській області, які забезпечують живлення Києва й центральних регіонів.

Проте енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, що наразі немає жодних підстав казати, що ці атаки вплинуть на старт опалювального сезону в Києві.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що 16 жовтня в Києві розпочинається опалювальний сезон. Спочатку опалення включать закладам соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). За словами мера, тепло поки що не подаватимуть у частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Там тривають роботи з відновлення.

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