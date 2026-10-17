Київські ТЕЦ перестали генерувати електроенергію, але не тепло, - нардеп

Київські теплоелектроцентралі (ТЕЦ) припинили виробляти електроенергію, однак продовжують працювати для забезпечення міста теплом. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в ефірі "Новини.Live".
"Київські ТЕЦ припинили виробляти електроенергію. Але вони не припинили виробляти тепло, і зараз вони запускаються саме в режимі теплофікації для постачання тепла", - сказав він.
Нардеп пояснив, що теплоелектроцентралі облаштовані в такий спосіб, що вони можуть працювати в режимі когенерації, тобто одночасної генерації тепла й електроенергії.
"Київські ТЕЦ перестали виробляти електроенергію. А ніхто не сказав, що вони припинили виробляти тепло, бо вони можуть працювати в теплофікаційному режимі, тобто просто виробляти тепло без генерації електроенергії", - додав Кучеренко.
Робота ТЕЦ у Києві - останні новини
14 жовтня Росія атакувала всі три ТЕЦ столиці та критично важливі обʼєкти у Київській області, які забезпечують живлення Києва й центральних регіонів.
Проте енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, що наразі немає жодних підстав казати, що ці атаки вплинуть на старт опалювального сезону в Києві.
Мер столиці Віталій Кличко заявив, що 16 жовтня в Києві розпочинається опалювальний сезон. Спочатку опалення включать закладам соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках). За словами мера, тепло поки що не подаватимуть у частині Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Там тривають роботи з відновлення.