Кияни можуть залишитись без опалення наступної зими, - чиновник

За словами очільника Деснянської РДА, внаслідок російських атак ТЕЦ-4 було знищено, а ТЕЦ-6 постраждала на 80%.

Більша частина Києва наступного опалювального сезону може залишитися без опалення, випливає зі слів голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова в ефірі телеканалу ICTV.

Максим Бахматов зауважив, що, внаслідок систематичних ударів РФ Дарницьку ТЕЦ було знищено повністю, а ТЕЦ-6 – на 80%.

"ТЕЦ-6 (обслуговує, – УНІАН) Деснянський район, Оболонський район, Дніпровський, трохи Дарницького. ТЕЦ-4 – це Дніпровський та Дарницький район", - підкреслив очільник Деснянської РДА, нагадавши, що до понад тисячі столичних будинків так і не змогли повернути тепло до завершення опалювального сезону.

Максим Бахматов додав, що нічого не завадить Росії повторити удари по столичних ТЕЦ.

"Київські ТЕЦ - пристріляна ціль для Путіна. Ракети в нього є. Він буде далі бити по ТЕЦ і він їх доб’є. Навіть, якщо ввалити 5 мільярдів. Він скаже: молодці, і знову ввалить", - пояснив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого стало відомо, що Дарницька ТЕЦ тимчасово зупинила роботу через наслідки атак російських окупантів. Без опалення тимчасово залишилися більше тисячі будинків.

За словами першого віцепрем’єра, міністр енергетики Дениса Шмигаля, Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала сильних пошкоджень. Її відновлення займе значний час.

Наприкінці лютого у коментарі УНІАН заступник міністра розвитку громад Костянтин Ковальчук заявив, що відомство чекає від власників Дарницької ТЕЦ та влади міста Києва пропозицій щодо відновлення зруйнованої теплоелектроцентралі.

