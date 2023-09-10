Передбачалось, що це станеться у 2025 роціі, але війна пришвидшила процес.

Україна отримала першу партію ядерного палива від США, що є кроком до закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в ефірі телемарафону, що 10 вересня "Енергоатом" вперше отримав паливо з США для 440-х реакторів. Воно було виготовлене компанією Westinghouse спільно з українськими фахівцями.

"Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити РФ у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами", - розповів Галущенко.

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Як відомо, Україна планувала отримати паливо Westinghouse Electric Company у 2025 році, але через війну процес пришвидшився. Варто додати, що "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

Ядерне паливо для українських АЕС

Раніше УНІАН повідомляв, що майже половина українських реакторів АЕС була переведена на ядерне пальне виробництва Сполучених Штатів Америки. Перехід на американську ядерну сировину не є проблемою. Остання його модифікація уже працювала на українських атомних станціях упродовж десятка років. Також вітчизняні АЕС мають достатні запаси палива, котрих вистачить на два-три роки.

У березні цього року у Міненерго заявляли, що в Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке зможе замінити російське, в тому числі й на європейському ринку. Сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

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