Однак поки ще існує проблема переходу від російського палива

Майже половина українських реакторів АЕС була переведена на ядерне пальне виробництва Сполучених Штатів Америки. Як повідомляє "Дзеркало тижня", не на всіх атомних станціях можна використовувати саме американську сировину.

Зокрема проблеми пов’язані з тим, що раніше пальне для українських АЕС вироблялося у Росії. Такий приклад є у двох маленьких блоках Рівненської атомної станції.

Щоправда нещодавно на одному з блоків Рівненської АЕС відбувся ще один перехід на паливо виробництва США. Росія востаннє поставила ядерну сировину у лютому 2022-го.

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"Війна зробила питання палива ключовим, адже, природно, поставки російського відразу ж припинилися. Остання партія прибула у Вараш на Рівненську АЕС якраз за два-три дні до повномасштабної війни", - йдеться у матеріалі.

Автор зазначає, що перехід на американську ядерну сировину не є проблемою. Остання його модифікація уже працювала на українських атомних станціях упродовж десятка років. Також вітчизняні АЕС мають достатні запаси палива, котрих вистачить на два-три роки.

Окрім цього відзначається можливості шведського заводу Westinghouse, котрий може випускати паливо і для українських реакторів.

"Тобто вже в 2024–2025 роках на західноукраїнські АЕС завозитиметься не російське, а шведсько-американське паливо", - додає автор.

Проблемою може стати лише відмінність в конструкції палива.

У матеріалі також згадується, що частина ядерної сировини із шведського заводу Westinghouse була захоплена росіянами на Запорізькій АЕС та вивезена для несанкціонованих досліджень до Росії.

Ситуація на українських АЕС: що відомо з актуального

Наприкінці лютого дві ракети пролетіли критично низько над Південноукраїнською АЕС. Можливість влучити у ядерний реактор була високою.

Росія знову запустила фейкову інформацію про Україну. У прокремлівських медіа пишуть, що Україна не готова реалізувати ініціативу МАГАТЕ, у якій планується створення захисної зони навколо Запорізької атомної електростанції.

Окрім цього на Запорізькій АЕС окупанти через зведення незаконних споруд намагаються змінити проектний стан ядерних установок.

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