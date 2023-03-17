"Енергоатом" планує вийти на створення власної лінії з виробництва ядерного палива до 2026 року.

В Україні вироблятимуть ядерне паливо, яке зможе замінити російське, в тому числі й на європейському ринку.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, про це міністр Герман Галущенко заявив під час візиту на підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом і для експорту до інших країн.

За словами міністра, на виробничій лінії українського підприємства вироблятимуться тепловидільні збірки ядерних реакторів атомних електростанцій. У 2023 році планується завершити ліцензування і вийти на промислове виробництво хвостовиків, а 2024 року – на промислове виробництво голівок для паливних касет. Зазначені компоненти будуть використовуватись для виробництва ядерного палива для потреб "Енергоатома" на підприємстві Westinghouse у місті Вестерос у Швеції.

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Галущенко нагадав, що сьогодні в Європі працюють 17 блоків ВВЕР-440, які поки що не мають альтернативи російському паливу.

"На жаль, багато європейських країн залишаються залежними від російських ядерних технологій. Водночас Україна, відмовившись від російського ядерного палива, перевела свої атомні енергоблоки на ядерне паливо американського виробника Westinghouse. Здійснити такий перехід також виявили бажання Чехія, Словаччина, Фінляндія, Болгарія. І в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для цих країн", – зазначив Галущенко.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що за планом на створення власної лінії з виробництва ядерного палива "Енергоатом" планує вийти за три роки.

"Заплановано, що за три роки ми вийдемо на повний цикл виготовлення ядерного палива в Україні. 2026 рік – дата, коли зможемо повністю виробляти наше українське паливо з компонентів, які виготовляються тут. А елементи, які виробляти не зможемо, будемо закуповувати у партнерів", – наголосив президент "Енергоатома".

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