Парламентські вибори в РФ заплановані на вересень.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" має бути призупинено до парламентських виборів у Росії для здійснення тиску на Москву з вимогою проведення демократичних реформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Reuters.

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Як пише видання, міністри закордонних справ ЄС мають досягти домовленості щодо введення санкцій проти союзників президента РФ Володимира Путіна у відповідь на вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

"Заморожування може бути компромісом", - заявив Ландсбергіс.

"Ми не пропонуємо скасувати проект, а тільки призупинити його. І продовжити його, коли будемо мати справу з демократично обраним російським урядом. Це насправді може збільшити підтримку трубопроводу", - пояснив він.

"Якщо ми заохочуємо Росію газовими контрактами за репресії проти опозиції, це не посилає правильний сигнал Росії та розбиває європейську єдність", — додав Ландсбергіс.

Парламентські вибори в РФ заплановані на вересень.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

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Автор: Олена Коваленко