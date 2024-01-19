Наразі автогаз можна придбати у межах 25,95-29,50 грн за літр.

З 12 по 19 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 68 копійок, до 27,90 грн за літр, свідчать дані моніторингу цін Консалтингової групи "А-95".

Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі Marshal - на 1,32 гривні - до 27,28 грн за літр. Найменше - на 20 копійок - автогаз здешевшав на станціях VST, до 27,70 грн за літр.

Відео дня

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 83 копійки - у середньому до 29,16 грн за літр.

На станціях "Укрнафти" і UPG ціна зменшилась на 50 і 60 копійок, до 26,90 і 28,03 грн за літр відповідно. На 56 копійок здешевшав автогаз у мережі U.GO - до 28,22 грн за літр.

Такі мережі як KLO, Shell, "Авіас", Rodnik та інші знизили ціни на 0,30-1,10 грн.

Ситуація з автогазом - що відомо

За грудень ціни за літр автогазу впали на 7 гривень. На думку експертів, попит на газ зараз кращий, ніж на свята, але все одно залишається низьким. Такий попит зберігатиметься ще протягом місяця-півтора. В залежності від регіону газ може здешевшати до 27-28 грн за літр.

Вас також можуть зацікавити новини: