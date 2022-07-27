Цю свердловину вперше запустили ще у 2008 році, однак поступово робота зупинилася.

"Нафтогаз" відремонтував свердловину з видобутку газу в Полтавській області. Вона здатна забезпечувати близько 200 тисяч кубометрів на добу.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" в Telegram.

Зазначається, що розвідувальну свердловину вперше запустили ще у 2008 році. Новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів, і з того часу свердловина дала понад 83 млн куб. українського газу.

Однак з часом вона почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася.

Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з департаментом геофізики АТ "Укргазвидобування" переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині і запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих. Після тривалого аналізу та консультацій "Нафтогаз" провів відповідний капітальний ремонт.

Нагадаємо, згідно з рішенням Кабміну, "Нафтогаз" має створити запас газу в підземних сховищах на опалювальний сезон в обсязі 19 млрд кубічних метрів.

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