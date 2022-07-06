Ця зима буде найскладнішою в історії України.

Генеральний директор "Оператора ГТС" Сергій Макогон заявив, що згідно з рішенням Кабміну, "Нафтогаз" має створити запас газу в підземних сховищах на опалювальний сезон в обсязі 19 млрд кубічних метрів. Зараз там зберігається трохи більше ніж 11 млрд кубічних метрів.

Про це він розповів на брифінгу.

За словами Макогона, наразі ведеться підготовка електростанцій та запасів вугілля.

"Очікується, що ця зима стане найскладнішою за всю історію, оскільки країна перебуває в стані війни з РФ. Проте, якщо не буде пошкоджень інфраструктури, 19 млрд куб. м газу в підземці буде достатньо, аби пережити зиму", — сказав гендиректор "Оператора ГТС".

Він розповів, що в останні два роки уряд працював над тим, щоб збільшити можливість імпорту газу з Європи, і торік Україна створила гарантовані потужності з імпорту газу з Угорщини та Польщі. Крім того, вдалось майже вдвічі збільшити обсяги імпорту газу зі Словаччини.

"Фактично ми подвоїли ці потужності з 27 млн куб. м до 54 млн кубічних метрів на добу. Цих потужностей достатньо, щоб забезпечити Україну необхідним обсягом імпорту", — сказав Макогон.

Він пояснив, що власний видобуток України зараз недостатній, щоб покрити потреби держави, а тому вона має імпортувати певні обсяги газу.

"До війни Україна споживала близько 30 млрд кубічних метрів на рік, а видобувала – 20 млрд. Проте наразі суттєво зменшилося споживання. Ми очікуємо, що воно буде на рівні 21-22 млрд кубічних метрів. Видобуток теж трохи зменшився. Додаткові 3—4 млрд кубометрів нам потрібно імпортувати", — сказав гендиректор "Оператора ГТС".

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів планує знизити мінімальну температуру в житлових приміщеннях взимку. З метою економії енергоресурсів мінімум складе 16 градусів.

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