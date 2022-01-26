Brent подорожчала до 90 доларів і вартість, як очікують, зростатиме.

У середу, 26 січня, нафта вперше за сім років досягла позначки 90 доларів за барель. Цьому посприяла в тому числі загроза вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, нафта марки Brent подорожчала на 2,15 долара, або 2,4%, до 90,35 долара до 19:55 за Києвом. Вартість перевищила 90 доларів вперше з жовтня 2014.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 2,25 долара, або 2,6% - до 87,86 долара.

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Причин такого зростання називають дві - зниження запасів і ситуація довкола України.

"Світові запаси продовжують знижуватися, оскільки виробники щосили намагаються відновити виробництво до рівня, який був до пандемії. Змішайте це з геополітичною напруженістю між Сполученими Штатами і Росією через Україну, і ціни продовжать своє зростання", - сказав Ендрю Ліпоу, президент американської консалтингової фірми Lipow Oil Associates в Х'юстоні.

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