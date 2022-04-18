11 квітня видобуток опустився нижче дворічного мінімуму.

За два тижні квітня нафтова промисловість Російської Федерації втратила 7,4% щоденного видобутку. За прогнозами, видобуток ключового експортного товару РФ буде тільки падати.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

Щоденний видобуток нафти в РФ до середини квітня скоротився на більш ніж 800 тисяч барелів (7,4%).

До 4 квітня спад був на рівні близько 450 тисяч барелів на добу. Через 10 днів подвоївся: з 11,01 млн барелів на день залишилося 10,2 млн, згідно з повідомленнями російських ЗМІ.

Джерело агентства Reuters, знайоме з даними, стверджує, що на понеділок, 11 квітня, видобуток опустився вже до 9,76 млн барелів на добу. Це дворічний мінімум.

Максимальні втрати - майже 15% - несе "Роснефть", яка качає 2,87 млн барелів на день (у березні було 3,35 млн).

Нафтовики змушені глушити свердловини через різке падіння попиту на російський сорт нафти Urals. Сьогодні він продається з рекордною знижкою в 35 доларів за барель.

Від російської нафти повністю відмовилися Shell, BP, Eni і TotalEnergies, а 15 найбільших нафтотрейдерів анонсували скорочення закупівель у травні.

Не краща ситуація і в Китаї. Митна статистика за березень показала, що імпорт з Росії навіть нижче, ніж наприкінці минулого року (8 млрд доларів проти 9 млрд).

Найбільший в Індії нафтопереробник Indian Oil Corporation виключив Urals з тендерів на травень, попри знижки.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що Росія втратить до третини нафтовидобутку, або 3 млн барелів на день, а нафтова промисловість буде відкинута до стану 2004 року.

Міненерго Росії з квітня перестало розкривати дані про видобуток і експорт нафти, пославшись на те, що вони можуть бути використані для "тиску на російський ринок і його учасників".

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