Надалі з українських газосховищ водень експортуватиметься до ЄС.

НАК "Нафтогаз України" і оператор газосховищ - держкомпанія "Укртрансгаз" підписали меморандум про реалізацію проекту "H2EU + Store" з виробництва "зеленого" водню в Україні та його постачання до Німеччини.

Про це повідомила прес-служба "Нафтогазу".

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Зазначається, що меморандум передбачає вжиття заходів щодо збільшення обсягів виробництва відновлюваної електроенергії та налагодження виробництва "зеленого" водню в Україні. Також йдеться про облаштування потужностей зі зберігання водню в підземних сховищах України та Центральної Європи, модернізацію газотранспортної інфраструктури для забезпечення транспортування водню.

Надалі з українських газосховищ водень експортуватиметься до ЄС і там продаватиметься споживачам Центральної Європи.

"Крім амбіції стати найбільшим виробником водню в Україні, "Нафтогаз" як національна компанія бачить свою місію у створенні водневого ринку і збільшенні конкуренції", — цитує прес-служба радника голови правління "Нафтогазу" з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів Олексія Рябчина.

"Укртрансгаз" і НАК "Нафтогаз України":

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб.м. підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України та транзиту газу через її територію. 100% акцій "Укртрансгазу" перебувають у власності НАК"Нафтогаз України".

Автор: Ганна Бредіхіна